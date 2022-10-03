У 79 знеструмлених у результаті негоди населених пунктах повністю відновлено електропостачання, у 50 – частково

До вечора неділі, 2 жовтня, у 79 постраждалих унаслідок негоди населених пунктах Київської області повністю відновлено подачу електрики, у 50 – частково. Загалом протягом доби повністю або частково було знеструмлено понад 170 населених пунктів, роботи продовжуються, повідомили у Київській ОВА.

"Станом на 21:00 електропостачання відновлено в 79 населених пунктах, які були повністю знеструмлені, і в 50 - частково", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в неділю ввечері.

В ОВА уточнили, що внаслідок негоди та шквального вітру 2 жовтня на Київщині було повністю знеструмлено 102 населені пункти та 71 – частково.

"Станом на 21.00 фахівці ДТЕК відновили роботу 48 ліній та 693 трансформаторних підстанцій. Наразі без світла повністю залишаються 23 населені пункти та 21 - частково. Знеструмлено 14 ліній електропередачі 6-10 кВ і 277 трансформаторних підстанцій", - йдеться в інформації.

Зазначається, що найбільше відключень сталося у Бородянському, Вишгородському та Макарівському енерговузлах.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити електропостачання в районах, що постраждали від негоди, якнайшвидше", – констатували у Київській ОВА.