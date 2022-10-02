В Україні дощитиме і похолодає

У понеділок у західних та північних областях України, вночі та східній частині дощ, у Чернігівській, Сумській областях, уночі та на Харківщині місцями значний дощ, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° (на високогір'ї Карпат протягом доби 1-5° тепла); у південній частині та східних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві 3 жовтня дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві, 3 жовтня, найвища температура вдень була 27,2° у 1999р., найнижча вночі -2,1° у 1916р.

У вівторок, 4 жовтня, у північних та західних областях України вночі помірні, вдень невеликі дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом, на решті території місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 8-13°, у південній та східній частинах 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-4° тепла.

У Києві 4 жовтня вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла; вдень 8-10°.