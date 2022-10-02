Події

20:27 02.10.2022

У США вітають успіх України в Лимані

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У США вітають успіх України в Лимані

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав звільнення м.Лиман Донецької області, який був ключовим бастіоном російських окупантів на сході України, пише "Deutsche Welle" у неділю.

Журналістам на пресконференції на Гаваях у суботу він розповів, що Лиман розташовувався на лініях постачання, які РФ використовувала для перекидання своїх військ і техніки. "Без цих маршрутів (окупантам – ІФ) буде складніше", - сказав Остін.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою і заявив, що США й надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією, зміцнюючи її військові та дипломатичні позиції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що звільнення Україною території, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним анексованою, показує здатність України дати відсіч російським військам. "Ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це свідчить про те, що українці роблять успіхи, здатні відтіснити російські сили завдяки своїй відвазі, навичкам, але, звичайно, також через передову зброю, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - сказав він.

За словами генсека НАТО, найкращий спосіб протистояти проголошеній РФ анексії окупованих нею районів України – продовжувати підтримувати український уряд.

Відповідаючи на запитання щодо заявки України на прискорене членство в НАТО, Столтенберг сказав, що "будь-яке рішення про членство має ухвалюватися на основі консенсусу, при якому всі 30 союзників повинні погодитися ухвалити таке рішення".

Джерело: https://www.dw.com/en/russia-ukraine-updates-us-cheers-ukraines-battlefield-success-at-lyman/a-63311289

 

 

Теги: #лиман #україна

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