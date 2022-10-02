Окупанти завдали за добу по Україні чотири ракетні та три авіаудари, здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за поточну добу завдали чотири ракетні і три авіаційні удари, здійснили понад п'ятнадцять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, йдеться в повідомленні штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Від ворожих ударів постраждали понад п'ятнадцять населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;

на бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів БПЛА.

"Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противникам авіаційних і ракетних ударів на всій території України", - йдеться у зведенні.