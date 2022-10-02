Події

19:37 02.10.2022

Окупанти завдали за добу по Україні чотири ракетні та три авіаудари, здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
Окупанти завдали за добу по Україні чотири ракетні та три авіаудари, здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за поточну добу завдали чотири ракетні і три авіаційні удари, здійснили понад п'ятнадцять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, йдеться в повідомленні штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Від ворожих ударів постраждали понад п'ятнадцять населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;

на бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів БПЛА.

"Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противникам авіаційних і ракетних ударів на всій території України", - йдеться у зведенні.

 

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 02.10.2022
За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

19:18 02.10.2022
Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

12:15 02.10.2022
За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

09:14 02.10.2022
ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

07:49 02.10.2022
Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

07:30 02.10.2022
Окупанти з 30 вересня мобілізували близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея

Окупанти з 30 вересня мобілізували близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея

19:18 01.10.2022
Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

07:24 01.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

07:19 01.10.2022
Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

21:45 30.09.2022
Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

ОСТАННЄ

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

Зеленський: Ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони

В Україні дощитиме і похолодає

У Данії заявили, що газ перестав йти із пошкоджених ліній "Північного потоку 1"

У центрі Севастополя пролунав потужний вибух

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

У США вітають успіх України в Лимані

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Іранський парламент обговорив у закритому режимі ситуацію із протестами в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА