За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала чотири удари, підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також два зенітні ракетні комплекси противника, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального України у фейсбуці.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів "Шахід".

Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили 5 командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об'єктів окупантів, йдеться у зведенні.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника за перше жовтня, а саме – знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється", - розповіли у Генштабі.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.