Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають масові випадки здачі російських окупантів у полон.

"Завдяки успіхам сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон та залишення своїх позицій", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00, опублікованій на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Повідомляється, що перед звільненням м.Лиман на Донеччині окремі підрозділи окупантів намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Зокрема, 30 вересня в районі окупованого м. Щастя Луганської області було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

"Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України", - йдеться у зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0naZjXNb6yexsdphooogrCMiUxpmouBsDxLmKYaqkdCxfXrJxqeEBMhVcdccnuCwql

юв

Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати - Генштаб

Київ. 2 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають масові випадки здачі російських окупантів у полон.

"Завдяки успіхам сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон та залишення своїх позицій", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00, опублікованій на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Повідомляється, що перед звільненням м.Лиман на Донеччині окремі підрозділи окупантів намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Зокрема, 30 вересня в районі окупованого м. Щастя Луганської області було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

"Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України", - йдеться у зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0naZjXNb6yexsdphooogrCMiUxpmouBsDxLmKYaqkdCxfXrJxqeEBMhVcdccnuCwql