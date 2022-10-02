Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про підписання Угоди про виготовлення 16 самохідних гаубиць "Zuzana 2", які згодом будуть поставлені в Україну.

Тільки що підписав угоду з Данією, Німеччиною, Норвегією, які профінансують виробництво 16 сучасних 155-мм гаубиць "Zuzana2" для України на суму 92 мільйони євро", - написав Надь у неділю в Твіттер.

Як повідомляє словацьке видання "Dennik N", замовлення буде розміщено на словацькому державному підприємстві Konštrukta Defense у м.Дубниця-над-Вагом. Вартість гаубиць, які ще належить зробити, становитиме EUR92 млн.

"Ймовірно, Slovak Armaments отримає замовлення на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2, які будуть призначені для української армії. Це підтвердив у неділю міністр оборони Ярослав Надь після зустрічі з данським міністром Мортеном Бедсковом в Копенгагені. За словами Надя, це буде комерційне замовлення, яке на користь України фінансуватимуть три західноєвропейські країни: Данія, Норвегія і Німеччина", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу телеканал Tagesschau з посиланням на главу Міноборони ФРН Крістіну Ламбрехт повідомив, що ці САУ поставлять в Україну наступного року.

Раніше під час візиту в Україну Ламбрехт пообіцяла, що вже через кілька днів Україна отримає першу установку ППО Iris-T.