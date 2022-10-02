На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

У районі села Шестовиця на Чернігівщині знайшли тіла чотирьох загиблих і автомобіль, що, ймовірно, вибухнув на міні, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чернігівщина. З'явилося повідомлення про зникнення чотирьох чоловіків, які виїхали збирати гриби. На пошуки вирушили співробітники ДСНС. У районі села Шестовиця знайшли тіла загиблих і автомобіль, що, ймовірно, вибухнув на міні. Наразі на місці працює поліція, рятувальники і піротехніки", - написав Тимошенко в телеграм-каналі вдень у неділю.