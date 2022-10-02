У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинули дві людини, постраждали семеро, пошкоджена житлова інфраструктура, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетних обстрілів зенітно-ракетної системи С-300. Зокрема, попадання зафіксовані близько двох чотириповерхових будинків. В результаті чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучення на територію лікарні. Загалом унаслідок обстрілу поранень дістали семеро людей. Детальна інформація уточнюється",-написав Кім в телеграм-каналі.

Також в ніч на 2 жовтня в результаті ворожих обстрілів с.Шевченко Шевченківської громади Миколаївського району дві людини загинули, частково зруйнований житловий будинок.

Також він зазначив, що в Миколаївському районі в суботу о 16.35 і о 17.20 ворог завдавав ударів з 120-мм міномета і реактивної системи залпового вогню "Град" по портовій акваторії і інфраструктурі м.Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Кім також повідомив, що 2 жовтня в с.Калинівка Воскресенського району лунали вибухи. Детальна інформація уточнюється.

А в Баштанському районі минулої доби, 1 жовтня, о 12:35 були обстріли околиці станції Березнегувате, о 16:30 між с.Пришиб та с. Висунськ, о 17:40 між смт Березнегувате та с. Висунськ та о 17:45 знову с. Висунськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждалих немає.

А 2 жовтня, о 04:00 обстрілу зазнали околиці с.Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Водночас у суботу з 12:00 до 19:00 зафіксовано обстріли с.Широке, внаслідок чого зруйновані два житлових будинки і чотири будинки пошкоджені, також були влучання в адмінбудівлю. Постраждалих немає.