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09:14 02.10.2022

ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

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ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

Президент РФ Володимир Путін, який безпосередньо керує діями військових російської армії РФ на окупованих територіях України, більше зацікавлений в утриманні стратегічно важливих частин Запорізької та Херсонської областей, ніж в обороні Луганської області від контрнаступу ВСУ, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. (ISW).

На думку аналітиків, нещодавні рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту поблизу Куп'янська чи Лимана майже напевно були ухвалені Путіним, а не військовим командуванням. Вони свідчать, що російського президента набагато більше турбує утримання Херсонської та Запорізької областей, ніж оборона Луганської області.

Також, після того, як українські війська завдали чергового великого оперативного ураження Росії і 1 жовтня звільнили Лиман Донецької області, міноборони Росії оголосило про виведення російських військ з Лимана на "вигідніші позиції", щоб уникнути "загрози оточення". Однак російський інформпростір, що складається з кремлівських пропагандистів, учених і блогерів, вважає поразку біля Лимана результатом "невчасного відправлення підкріплень російським військовим командуванням, відкрито критикуючи неодноразові бюрократичні прорахунки під час мобілізації".

"Лідер Чечні Рамзан Кадиров, явно спустошений поразкою в Лимані, закликав Росію продовжувати боротьбу за "звільнення" чотирьох анексованих територій усіма доступними засобами, включно з ядерною зброєю малої потужності. Заклик Кадирова до застосування тактичної ядерної зброї, ймовірно, несумісний із його вимогами продовжити "спеціальну військову операцію" із захоплення більшої частини української території під контроль Росії", - йдеться у звіті.

У ньому уточнюється, що російська армія в її нинішньому стані "майже, напевно, не в змозі діяти на полі бою із застосуванням ядерної зброї, навіть незважаючи на те, що вона має необхідне обладнання та історично навчені цьому підрозділи".

"Хаотичне скупчення змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців, що складає сьогодні російські сухопутні війська, не зможе функціонувати в ядерному середовищі. Таким чином, будь-які райони, зачеплені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, запобігатиме їх просуванню. Це міркування є ще одним фактором, який знижує ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї", - наголошують аналітики.

Вони додають, що українські війська продовжують вести контрнаступальні операції у Херсонській області та готують умови для подальшого наступу.

 

 

 

Теги: #україна #війна #зведення #isw

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