Події

07:49 02.10.2022

Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

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Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

Російські окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції у районі понад 30 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.

Зокрема, за минулу добу противник завдав 4 ракетні та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів із РСЗВ по військовим та цивільним об'єктам на території України.

Крім того, для ударів по об'єктам інфраструктури ворог застосовує БПЛА іранського виробництва "Shahed-136".

Протягом суботи від ворожих ударів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На інших напрямках:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;

на краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Роздолівка;

на бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони двадцяти восьми населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Також у Генштабі підтвердили знищення ворожих боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня у районі н.п. Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське", - сказано у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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