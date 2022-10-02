Окупанти з 30 вересня мобілізували близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея

Російські окупанти мобілізували з 30 вересня близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея, повідомляє Генеральний штаб України.

За даними ранкового недільного зведення, відомо про формування на території півострова (Крим – ІФ-У) мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та Адигеї.

Так, відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в Севастополі близько двох тисяч осіб, що відмобілізували.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. Із зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.