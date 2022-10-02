Події

07:30 02.10.2022

Окупанти з 30 вересня мобілізували близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея

1 хв читати
Окупанти з 30 вересня мобілізували близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея

Російські окупанти мобілізували з 30 вересня близько 7 тис. жителів Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея, повідомляє Генеральний штаб України.

За даними ранкового недільного зведення, відомо про формування на території півострова (Крим – ІФ-У) мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та Адигеї.

Так, відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в Севастополі близько двох тисяч осіб, що відмобілізували.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. Із зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 02.10.2022
За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

09:14 02.10.2022
ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

07:49 02.10.2022
Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

19:18 01.10.2022
Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

07:24 01.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

07:19 01.10.2022
Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

21:45 30.09.2022
Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

08:43 30.09.2022
Окупаційне керівництво змушує українців отримувати громадянство та паспорти РФ

Окупаційне керівництво змушує українців отримувати громадянство та паспорти РФ

08:15 30.09.2022
Вісім людей загинуло та 17 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Вісім людей загинуло та 17 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

08:01 30.09.2022
За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 9 населених пунктів

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 9 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

ЗС України повністю звільнили Лиман на Донеччині

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт із окупованої Луганської області

Окупанти вбили трьох цивільних осіб та поранили ще дев’ятьох у Донецькій області

"Газпром" не інформував "Нафтогаз України" про зниження поставок до Молдови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА