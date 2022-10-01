Події

20:55 01.10.2022

Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

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Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

Росія намагається приховати кількість втрат особового складу російських військ, намагаючись шукати шляхи їх поповнення через узаконене залучення до мобілізації ув'язнених, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російське військове керівництво старанно намагається приховати втрати особового складу у цій війні", - сказано йдеться у повідомленні.

Водночас російське військове керівництво продовжує шукати шляхи поповнення втрат у живій силі. Зокрема, узаконюючи залучення ув'язнених до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми РФ внесено законопроєкт про зміни до російського Кримінального кодексу, в якому передбачається відбування покарання засуджених у районі ведення бойових дій.

Так, на тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин.

"Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи росгвардії", - зазначили у вечірньому зведенні.

 

 

 

Теги: #рф #україна #втрати

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