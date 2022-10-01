Події

20:32 01.10.2022

Кількість загиблих внаслідок обстрілу гумколони у Запоріжжі зросла до 31 людини

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Кількість загиблих внаслідок обстрілу гумколони у Запоріжжі зросла до 31 людини

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по гуманітарній колоні в Запорізькій області зросла до 31 людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ще одна жінка померла у лікарні. Наразі кількість жертв досягла 31 особи: 30 цивільних та один співробітник поліції, який допомагав тут людям організуватися", - розповів Старух в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що три випущені російськими окупантами ракети вдарили безпосередньо у початок, кінець і середину колони.

"Це черговий приклад того, що ми маємо справу із терористами та вбивцями", - заявив Старух.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 30 вересня, о 7:10 російські війська завдали три удари із зенітно-ракетного комплексу С-300 в район авторинку біля траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні ураження опинилася колона людей, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію. На виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів, на момент обстрілу на місці було близько 100 осіб.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих, зокрема двох дітей, і 88 поранених.

 

 

Теги: #загиблі #колона #запорізька_область

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