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20:14 01.10.2022

РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

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РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

У РФ і на тимчасово окупованих територіях існує кілька десятків місць утримання українських військовополонених, але практично в жодному з них не отримують медичної допомоги, повідомив заступник начальника науково-дослідного відділу супроводу заходів внутрішньої комунікації Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Володимир Пєтухов.

"Кілька десятків місць утримання наших військовослужбовців у Росії та на окупованих територіях в усіх умовах, скажімо так, не дуже. Медична допомога надається лише в окремих місцях... У Російській Федерації вони утримуються в СІЗО, там діють такі, жорсткі правила поведінки та звернення з нашими бранцями", - сказав Пєтухов на брифінгу у Харкові в суботу.

За словами командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, яка також брала участь у брифінгу, як правило, єдина медична допомога, яку можуть отримувати військовополонені - це допомога медпрацівників, які потрапили в полон разом із ними.

"Там є старший лікар барака (один із військовослужбовців сказав мені, що він був ним), який без медикаментів, без нічого намагався надавати допомогу своїм товаришам", - сказала Остащенко.

За її словами, як правило, у тих, хто повернувся з полону, спостерігається кахексія (крайнє виснаження), торакальні та абдомінальні травми, сліди побоїв, а також (якщо людина на момент полону була поранена) запущені поранення.

Пєтухов наголосив, що РФ, на відміну від України, не виконує Женевські конвенції, майже всі військовополонені зазнають тортур.

"Росія нехтує Женевськими конвенціями. Умови, в яких перебувають військовослужбовці, взагалі не відповідають вимогам, прописаним у цій конвенції, і які Україна, до речі, виконує, виділяючи окремі табори для військовополонених росіян... Усі (українські військовополонені - ІФ) проходять м'ясорубку допиту тортур. Тих, що пройшли якось між крапельками, їх дуже мало. Це одиниці, їх можна перерахувати на пальцях рук", - сказав Пєтухов.

За його словами, вся інформація про тортури українських військовополонених та інші порушення Женевських конвенцій, допущених щодо них, передається правоохоронним органам для подальшого подання до Міжнародного суду.

"Ми всі фіксуємо, ми працюємо разом із прокуратурою та Службою безпеки України, які в рамках провадження зі збору інформації для міжнародних судів проти Росії збирають інформацію та фіксують її", - сказав Пєтухов.

 

 

Теги: #рф #україна #конвенціі #нехтування

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