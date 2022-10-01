Події

19:18 01.10.2022

Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

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Противник втратив близько 60 одиниць о/с і військову техніку поблизу Золотого на Луганщині

Російські війська втратили близько 60 людей особового складу та військову техніку поблизу Золотого в Луганській області в результаті вогневого ураження ворожого об'єкту, повідомляє Генеральний штаб України.

"Унаслідок вогневого ураження ворожого об'єкту в районі Золотого Луганської області противник втратив близько шістдесяти людей загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", - сказано в повідомленні.

Так, за добу сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань Повітряні сили України протягом доби завдали 21 удару. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітні ракетні комплекси противника. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА.

Водночас через ворожі удари постраждали понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На волинському та поліському напрямках обстановка без істотних змін, а на інших напрямках супротивник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку – поблизу населеного пункту Фотовиж Сумської області;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

На запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів.  Серед них - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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