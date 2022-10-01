Мінреінтеграції перерахувало 9,6 млн грн на виплати звільненим з полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, звільненим з російського полону, повідомляє пресслужба відомства.

"Одноразову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося звільнити вже після повномасштабного вторгнення в РФ. Всі вони отримали по 100 тисяч грн", - йдеться в повідомленні на сайті.

Зазначена допомога надаватиметься й іншим громадянам України, звільненим з полону.