Події

13:18 01.10.2022

Мінреінтеграції перерахувало 9,6 млн грн на виплати звільненим з полону українцям

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Мінреінтеграції перерахувало 9,6 млн грн на виплати звільненим з полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, звільненим з російського полону, повідомляє пресслужба відомства.

"Одноразову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося звільнити вже після повномасштабного вторгнення в РФ. Всі вони отримали по 100 тисяч грн", - йдеться в повідомленні на сайті.

Зазначена допомога надаватиметься й іншим громадянам України, звільненим з полону.

Теги: #полон #фіндопомога #звільнені

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