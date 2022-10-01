Події

11:48 01.10.2022

Унаслідок обстрілів Миколаєва поранені п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина - ОВА

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Унаслідок обстрілів Миколаєва поранені п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина - ОВА

Унаслідок російських ранкових обстрілів Миколаєва поранення дістали п'ятеро осіб, серед них тримісячна дитина, стан усіх поранених стабільний, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Близько 04:03 місто знову було масовано обстріляне ракетами типу С-300. Є численні руйнування житлових будинків. Так, одна з ракет влучила в житловий п'ятиповерховий будинок у центрі міста. Повністю зруйновані квартири на 5-му і 4-му поверхах, інші сильно пошкоджені", - йдеться в повідомленні у мережі Facebook.

Також постраждали автомобілі, припарковані у дворі, а в навколишніх будинках вилетіли вікна. В іншому районі міста численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства.

"За попередніми даними, унаслідок обстрілу поранення дістали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надається медична допомога. Зараз стан всіх поранених стабільний", - зазначили в ОВА.

Крім цього, після опівночі ворог завдав удару дронами-камікадзе "Шахед-136". Детальна інформація уточнюється. 

Теги: #миколаїв #обстріли

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