Події

07:19 01.10.2022

Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

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Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

Противник продовжує завдання ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення, порушуючи Міжнародне гуманітарне право, закони та звичаї ведення війни, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в суботу вранці.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

на авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

на новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

На запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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