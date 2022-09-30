Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Російські окупаційні адміністрації вживають заходів примусової мобілізації на окупованих українських територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, триває часткова мобілізація на території РФ. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, російські окупанти завдали 3 ракетні та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Вранці, 30 вересня, російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК "С-300". За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше - зазнали поранень.

Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст ворог продовжує використовувати ударні БПЛА "Shahed-136" іранського виробництва.

Від ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріл населених пунктів з танків та артилерії різних типів. на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ. На краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера. На бахмутському напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк. На авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка. На новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

На запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА.

Ракетні війська та артилерія вразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.