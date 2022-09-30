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16:27 30.09.2022

Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

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Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що території, незаконно окуповані Росією та проголошені президентом Володимиром Путіним анексованими, нічого не змінять – вони залишаються українськими.

Про це вона написала на своїй сторінці у твіттері, коментуючи відповідну заяву Путіна.

"Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить. Усі території, які незаконно окуповані російськими окупантами, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави", - написала фон дер Ляєн.

 

Теги: #україна #території #ляєн

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