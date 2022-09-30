Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Володимир Путін заявив у п'ятницю в Москві, що не має наміру обговорювати "вибір народу" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Раніше на цих теренах, захоплених російською армією, відбулися псевдореферендуми про приєднання до Росії.

Він закликав "негайно припинити вогонь, усі бойові дії та повернутися за стіл переговорів". "Ми до цього готові", - сказав Путін.

Після цього було підписано документи про входження територій до складу Росії.

Керівництво України раніше неодноразово заявляло про нікчемність рішень, нібито прийнятих на псевдореферендумах, та про намір звільнити всі окуповані території.