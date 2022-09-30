Події

16:26 30.09.2022

Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

1 хв читати
Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Володимир Путін заявив у п'ятницю в Москві, що не має наміру обговорювати "вибір народу" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Раніше на цих теренах, захоплених російською армією, відбулися псевдореферендуми про приєднання до Росії.

Він закликав "негайно припинити вогонь, усі бойові дії та повернутися за стіл переговорів". "Ми до цього готові", - сказав Путін.

Після цього було підписано документи про входження територій до складу Росії.

Керівництво України раніше неодноразово заявляло про нікчемність рішень, нібито прийнятих на псевдореферендумах, та про намір звільнити всі окуповані території.

Теги: #путін #приєднання #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 30.09.2022
Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

16:22 30.09.2022
27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

10:52 30.09.2022
Укази Путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України порушують міжнародну систему безпеки – заява партії "Слуга народу"

Укази Путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України порушують міжнародну систему безпеки – заява партії "Слуга народу"

06:59 30.09.2022
Путін підписав укази про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей

Путін підписав укази про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей

14:53 28.09.2022
Шольц закликав Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї - ЗМІ

Шольц закликав Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї - ЗМІ

07:01 28.09.2022
Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

13:56 26.09.2022
До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

11:27 26.09.2022
Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

11:14 26.09.2022
Президент Фінляндії: Путін поставив усе на кін, тому важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні

Президент Фінляндії: Путін поставив усе на кін, тому важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні

08:11 26.09.2022
Зеленський про погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Не думаю, що він блефує

Зеленський про погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Не думаю, що він блефує

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ

За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко

Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

Нинішня позиція Китаю вигідна Україні - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА