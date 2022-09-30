У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

Унаслідок обстрілу російськими окупантами гуманітарної колони з мирними жителями в Запоріжжі в п'ятницю вранці загинуло 26 людей, кількість постраждалих і госпіталізованих сягнула 81, повідомляється відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Наразі встановлено інформацію щодо 25 загиблих, із них двоє дітей. Також від отриманих осколкових поранень на місці трагедії загинув співробітник поліції, який виконував службові обов'язки на пропускному пункті. Ще 81 особу було госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – трирічна дівчинка. Інформація про постраждалих та загиблих постійно оновлюється", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати працівники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, військові та цивільні медики, а також спеціалісти профільних служб. Правоохоронці оглядають місця подій і збирають доказові матеріали збройного злочину.

За всіма зібраними матеріалами буде відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, о 7:10 російські війська завдали трьох ударів із зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі авторинку біля траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні ураження опинилася колона цивільних, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію. На виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів, на момент обстрілу на місці було близько 100 осіб.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих і 66 госпіталізованих унаслідок ракетного удару.