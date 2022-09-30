Росія відкрила фронт проти критичної інфраструктури Заходу - Кулеба

Росія відкрила фронт проти критичної інфраструктури Заходу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По суті, наразі відкрито ще один фронт війни проти Європи - фронт критичної інфраструктури. Тепер будь-яка інфраструктурна споруда, розташована під водою, може стати об'єктом атаки: труба або кабель. До того ж, є питання екологічних катастроф, руйнування екологічних систем. Ці вибухи на газопроводі - це відкриття нового фронту війни проти Європи", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що 24 лютого президент РФ Володимир Путін напав не лише на Україну, а й на Захід - високими цінами на газ, електроенергію, інфляцією та пропагандою.

"Ми про це всім уже давно й наполегливо розповідаємо, що 24 лютого Путін напав не лише на Україну, він напав і на вас, але якщо на нас він напав відразу танками й ракетами, то на вас - високими цінами на газ, електроенергію, інфляцією і пропагандою", - зазначив він.

На зауваження про те, що через фактор вибухів газопроводів у Росії технічно наразі не так багато можливостей постачати газ до Європи перед зимою, Кулеба відповів: "Якщо тільки не сама Росія позбавила себе технічних можливостей постачати газ".

Водночас міністр звернув увагу на те, що навіть якщо наразі виходити просто з логіки, хто найбільше виграє від вибухів на газопроводах "Північного потоку", то це сама Росія, яка планово готувалася до використання газопроводів як зброї.

"Ми вивчили вже технічні аспекти проблеми, і, безсумнівно, це диверсія. Я впевнений, що сліди буде швидко встановлено. Але навіть якщо наразі виходити просто з логіки, хто найбільше від цього виграє, то це сама Росія, яка планово готувалася до використання газопроводів як зброї. Таке враження, що вона їх так і використовує. Але це не остаточний висновок, ми очікуємо детальніших фактів, які передусім Данія і Швеція зможуть встановити на місці", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що наразі триває дискусія і було б передчасно зараз однозначно щось говорити, але якщо керуватися логікою, кому вигідно, то однозначно не самим європейцям чи американцям.