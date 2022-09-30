На потреби ЗСУ передано понад 300 млн грн, заарештованих у справах про корупцію на митниці, - САП

Понад 300 млн грн, заарештованих у рамках розслідування кримінальних проваджень щодо корупції на митниці, передано на потреби ЗСУ, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За сприяння Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на потреби Збройних сил України передано понад 300 млн грн, заарештованих у рамках розслідування двох кримінальних проваджень щодо корупції на митниці, яке здійснюють детективи НАБУ", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні уточнюється, що за клопотанням прокурора САП слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянули та задовольнили клопотання про арешт та передачу цих коштів до управління АРМА.

"Надалі завдяки спільній роботі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної казначейської служби України та Агентства з розшуку та менеджменту активів за зазначені кошти було придбано військові облігації на суму понад 300 млн грн", - інформують у САП.