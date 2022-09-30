"Харківгаз" відновив мережі та підключає газ у деокупованому Слатиному та двох прифронтових населених пунктах Харківщини

АТ "Харківгаз" завершило відновлення інфраструктури та підключає газ у деокупованому селищі Слатине, а також с. Черкаська Лозова та м. Барвінкове, розташованих у прифронтовій зоні, повідомляє пресслужба ОВА.

"За останні два дні природний газ отримали понад тисяча сімей, які окупант на довгі місяці залишив без енергоресурсу, можливості готувати їжу та зігріватися в холоди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, газовики здійснюють заміну знищених ворогом об'єктів критичної інфраструктури у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах. В Ізюмі газовики обстежують і ремонтують газопроводи високого тиску, які постачають місту природний газ.

"Це перший масштабний етап робіт, який необхідно виконати для відновлення газопостачання", - наголошують у пресслужбі ОВА.