В Одесі поліція викрила адміністраторів мережі проросійських каналів

В Одесі співробітники поліції викрили адміністраторів мережі проросійських каналів, які розміщували результати обстрілів дронів-камікадзе, повідомляє поліція Одеської області.

"Під час моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили проросійський телеграм-канал, в якому розміщувалися наслідки обстрілів дронів-камікадзе. Відео з’явилося на ресурсі через кілька хвилин після влучання. Крім того, адміністратори цього та інших ресурсів створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та її дії на території України", - йдеться у повідомленні, розміщеному в п'ятницю на сайті облполіції.

У повідомленні зазначається, що співробітники Нацполіції та СБУ оперативно встановили адміністраторів мережі проросійських каналів.

"За місцями їх проживання правоохоронці провели невідкладні обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, формений одяг окупаційної армії та речі з ворожою і забороненою символікою. Під час огляду техніки були встановлені особи, які за певну винагороду надавали візуальне підтвердження наслідків ворожих ударів", - інформують у поліції.

Після проведення низки необхідних процесуальних заходів буде надано правову оцінку діям викритих осіб. Заходи з викриття проводилися спільно з прокуратурою області.