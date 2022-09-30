Події

11:47 30.09.2022

Обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі забрав 25 життів, близько 50 поранених – Офіс генпрокурора

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Обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі забрав 25 життів, близько 50 поранених – Офіс генпрокурора

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами гуманітарної колони з мирними жителями в Запоріжжі в п'ятницю вранці за інформацією на зараз становить 25 осіб, поранених близько 50 осіб, серед них є діти, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих і близько 50 поранених, серед потерпілих діти. Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося про 23 загиблих і 28 поранених унаслідок обстрілу.

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

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