Події

11:12 30.09.2022

В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

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В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попереджає громадян України та гуманітарні організації про шахрайські схеми з використанням назви Гуманітарного фонду для України й наголошує, що надання всієї гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців є безоплатною.

"Управлінню ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) стало відомо про повідомлення, які надсилаються електронною поштою та поширюються на інших платформах із неправдивим посиланням на гуманітарний фонд для України. Такі схеми з метою отримання грошей та особистих даних за нібито юридичні послуги для отримання допомоги від ООН є шахрайськими", - йдеться у повідомленні управління, оприлюдненому вранці у п'ятницю.

УКГС ООН, яке керує Гуманітарним фондом для України, попереджає громадські та гуманітарні організації, організації громадянського суспільства та волонтерські групи про шахрайство та наполегливо рекомендує одержувачам таких повідомлень не надавати особисті дані та не здійснювати жодних оплат будь-якій організації, яка обіцяє гуманітарну допомогу.

"ООН не вимагає оплати на жодному з етапів надання гуманітарної допомоги. Організації ООН можуть просити надати банківські реквізити для переказу грошової допомоги, але ніколи не просять повідомити ваш CVV-код (тризначний код на карті). Він не потрібен співробітникам партнерських організацій. Будь-які громадяни, які повідомили комусь свій CVV-код, повинні звернутися до свого банку й негайно заблокувати картку. Про такий випадок потрібно повідомити поліції", - наголошується в повідомленні.

В УКГС ООН наголосили, що гуманітарна допомога громадянам України, які потребують допомоги після семи місяців війни, повністю безоплатна. "Якщо вас просять заплатити, зробити щось неправомірне або надати послугу чи виконати дію сексуального характеру в обмін на допомогу, відмовтеся та напишіть на адресу seareferral@un.org або зателефонуйте на гарячу лінію наших партнерів 0-800-309-110/0-800-30-77-11/0-800-331-800", - додали в управлінні.

Теги: #оон #шахрайство #гумдопомога

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