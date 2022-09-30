Події

11:06 30.09.2022

McDonald's відкриває для відвідування 10 ресторанів у Києві

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McDonald's відкриває для відвідування 10 ресторанів у Києві

McDonald's відкриває для відвідувачів 10 ресторанів у Києві, які у вересні розпочали роботу в режимі доставки спеціалізованими службами.

Як повідомила компанія у фейсбуці у п'ятницю, зали закладів відкриваються для відвідувачів за адресами: просп. Гагаріна, 2а; вул. Гришка, 7; просп. Бажана, 3б; вул. Теодора Драйзера, 4; вул. Вишгородська, 33а; вул. Велика Васильківська, 22; просп. Броварський, 27; просп. Академіка Палладіна, 7а; просп. Леся Курбаса, 19а; просп. Оболонський, 26а.

"Хочемо скоріше з усіма побачитися, але застерігаємо про можливі довгі черги. Тому плануйте свій час і пам'ятайте, що відтепер ми відкриті щодня", - уточнила мережа ресторанів у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів у Києві, першими почали працювати на доставку три точки на лівому березі Дніпра. За словами керівника відділу зв'язків із громадськістю McDonald's Алесі Муджирі, зали, експрес-вікна та "МакДрайв" ресторанів відкриють у жовтні.

Ресторани мережі в Україні зачинилися 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки. Компанія підтримує команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати заробітну плату. Окрім цього, на гуманітарні потреби передала більше ніж 700 тонн продукції. Спільно з Фундацією "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 100 тис. продуктових наборів, а медичні заклади – 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #київ #mcdonalds #відкриття

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