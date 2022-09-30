Укази Путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України порушують міжнародну систему безпеки – заява партії "Слуга народу"

Укази президента Російської Федерації Володимира Путіна про так зване визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України порушують міжнародне право, статут ООН та світову систему безпеки, заявили в партії "Слуга народу".

"Так звані референдуми та їх "визнання" Кремлем і плани приєднати українські території до Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного права, статуту ООН. Це підрив міжнародної системи безпеки, яка тримається на взаємному визнанні державами суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться у заяві партії, оприлюдненій у телеграм-каналі політичної сили у п'ятницю.

У партії наголошують, що Путін запустив процес розвалу Росії і перетворив її з глобальної проблеми на глобальну загрозу, створив прецедент, який смертельно небезпечний не лише для України чи Заходу, а й для всіх країн світу, зокрема і Китаю та Індії.

"Якщо рішення Путіна залишиться без гідної відповіді на міжнародному рівні, на світ чекає суцільний хаос розпаду суверенних держав. Світ має об’єднати зусилля для того, щоб припинити рецидив нацизму в Росії та небезпечний підрив світового порядку... Потрібна консолідована і рішуча відповідь - у вигляді руйнівних санкцій, повної дипломатичної ізоляції держави-агресора, беззастережної підтримки України найпотужнішою та найсучаснішою зброєю", - йдеться у заяві.

Політична сила нагадує, що Україна ніколи не погодиться на анексію та окупацію своїх територій.