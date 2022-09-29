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18:16 29.09.2022

Зеленський закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму

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Зеленський закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з представниками делегації Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве закликав французький парламент ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час розмови було наголошено на важливості того, що Франція категорично не визнає псевдореферендуми, які Росія провела на окупованих територіях України.

"Своєю агресивною політикою Росія продовжує штучні референдуми, і тут дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу і, безумовно, Франція, підтримали Україну та максимально жорстко засудили ці фейкові "референдуми", - заявив Зеленський.

У цьому контексті президент зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ прийняття восьмого санкційного пакета, що має бути набагато потужнішим за попередні.

Також під час розмови Зеленський акцентував увагу на значній оборонній підтримці України з боку Франції та відзначив особливу роль у цьому питанні президента Еммануеля Макрона. Було наголошено на необхідності продовження та посилення військово-технічної допомоги.

Обговорюючи тему ядерного шантажу світу з боку Росії, влаштованого на Запорізькій АЕС, глава держави подякував Франції та особисто президенту Макрону за активні дії в питанні організації візиту місії МАГАТЕ на станцію.

У рамках зустрічі сторони особливо приділили увагу питанням важливої комплексної допомоги, яку Франція надає Україні (безпекової, дипломатичної, політичної та фінансової), а також перспективним напрямам її нарощування з урахуванням актуальних потреб нашої держави.

Глава держави подякував президенту Французької Республіки та всьому французькому народу за широку підтримку європейської інтеграції нашої держави, а також висловив переконання в продовженні Україною прогресу на цьому шляху.

Напередодні 90-х роковин Голодомору президент України також звернувся до французьких законодавців із закликом визнати цю трагедію актом геноциду українського народу.

Теги: #франція #зеленський

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