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16:42 29.09.2022

В українській розвідці вважають загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"

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В українській розвідці вважають загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький назвав загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України "дуже високою".

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах і критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а і протиракетні системи", – сказав представник військової розвідки України The Guardian, передає пресслужба ГУР.

За словами Скібіцького, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізовано.

"За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію", - заявив він.

Теги: #загроза #ядерна_зброя #гур_мо

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