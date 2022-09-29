Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Безкоштовна евакуація організовується для жителів звільненого від російської окупації м. Ізюма Харківської області з подальшим розселенням в інших населених пунктах Харківської, Полтавської та інших областей України, оскільки більшість будинків у звільненому місті зруйновано, і їх неможливо підготувати до опалювального сезону.

"Для запобігання кризовим ситуаціям у зимовий період організовується безкоштовна евакуація всіх охочих, із подальшим розселенням у Харківській, Полтавській та інших областях України. Це тимчасовий захід. Тому закликаємо ізюмчан скористатися цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста", - написав начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник на своїй сторінці у фейсбуці.

Для участі в такій евакуації людям необхідно подати заяву на ім'я міського голови Ізюма Валерія Марченка.