Події

13:49 29.09.2022

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

2 хв читати
Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Служба безпеки України встановила особу генерала РФ, який віддав накази захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки під час слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста - "Азовсталь". Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев", - йдеться у повідомленні СБУ у четвер у телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, з лютого 2022 року цей генерал керував захопленням територій Донецької області та особисто брав участь у бойових діях проти ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні СБУ, до підпорядкування Мордвічева входять "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий та "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнера".

"Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Зокрема, він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців", - зазначається у повідомленні СБУ.

Як інформують в українській спецслужбі, перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, "Мордвічев провів нараду з Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжальним вбивством українців, що залишилися всередині".

"За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Наразі російському генерал-лейтенанту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Джерело: https://t.me/SBUkr/5234

Теги: #сбу #підозра #генерал_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 28.09.2022
СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

10:37 28.09.2022
Повідомлено про підозру ексзаступнику глави МОЗ, через якого бюджет утратив майже 2 млн грн під час створення реєстру донорів

Повідомлено про підозру ексзаступнику глави МОЗ, через якого бюджет утратив майже 2 млн грн під час створення реєстру донорів

17:21 26.09.2022
СБУ знешкодила в Одесі угруповання підсанкціонного "злодія в законі" Антимоса

СБУ знешкодила в Одесі угруповання підсанкціонного "злодія в законі" Антимоса

13:26 26.09.2022
Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

13:48 24.09.2022
У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

11:11 24.09.2022
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

20:36 23.09.2022
СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

13:08 23.09.2022
СБУ встановила понад 1,5 тис. осіб, які будуть задіяні в організації псевдореферендуму у Запорізькій області

СБУ встановила понад 1,5 тис. осіб, які будуть задіяні в організації псевдореферендуму у Запорізькій області

09:21 22.09.2022
В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

16:37 21.09.2022
СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА