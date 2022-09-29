Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Служба безпеки України встановила особу генерала РФ, який віддав накази захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки під час слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста - "Азовсталь". Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев", - йдеться у повідомленні СБУ у четвер у телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, з лютого 2022 року цей генерал керував захопленням територій Донецької області та особисто брав участь у бойових діях проти ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні СБУ, до підпорядкування Мордвічева входять "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий та "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнера".

"Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Зокрема, він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців", - зазначається у повідомленні СБУ.

Як інформують в українській спецслужбі, перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, "Мордвічев провів нараду з Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжальним вбивством українців, що залишилися всередині".

"За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Наразі російському генерал-лейтенанту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Джерело: https://t.me/SBUkr/5234