На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На цей момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох осіб, зокрема дитини, та поранення п'ятьох, зокрема 12-річної дівчинки. Повністю зруйновано декілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і декілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.