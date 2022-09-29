Події

13:36 29.09.2022

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

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На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На цей момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох осіб, зокрема дитини, та поранення п'ятьох, зокрема 12-річної дівчинки. Повністю зруйновано декілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і декілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

 

Теги: #війна #дніпро #загиблі

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