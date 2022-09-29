Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти РФ (так звана санкційна група Єрмака-Макфола) розробила п'ятий документ на тему "Справа про визнання РФ державою-спонсором тероризму", в якому пояснюються суть та особливості передбаченого законодавством США статусу - спонсор тероризму (State Sponsor of Terrorism, SST), необхідність внесення РФ до списку країн з таким статусом, а також оцінено наслідки визнання РФ такою державою для неї самої та інших країн.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в четвер, експерти робочої групи спрогнозували ризики та запропонували потенційні стратегії пом'якшення багатьох із них.

"Експерти докладно описують основні наслідки: обмеження проведення транзакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив. Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави-спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією", - йдеться у повідомленні.

У документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій РФ визначенню "тероризм". "На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави... Держдепартамент США має визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади", - повідомляється у пресрелізі.

Визнання РФ державою-спонсором тероризму, як зазначено в документі, приверне більшу глобальну увагу до характеру російського режиму та звірств і терору, які він скоїв проти невинних українських громадян, що дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Щодо пом'якшення ризиків, то передусім законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб'єктами щодо спільних гуманітарних зусиль. Також наголошується, що при присвоєнні статусу держави-спонсора тероризму можна додавати винятки, які дали б змогу підтримувати зв'язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів, як було у випадку з Іраном.

Щоб зменшити побоювання щодо того, що американські позивачі у США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які наразі зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд Сполучених Штатів міг би ухвалити рішення про те, що ці активи звільняються від потенційних судових позовів і використовуватимуться для відбудови України. Може бути також передбачена умова, що якщо ЗС РФ залишать Україну і припинять тероризувати українське населення, статус буде скасовано, завдяки чому у РФ може з'явитися більше стимулів припинити війну, йдеться в документі.

"Санкційна група Єрмака-Макфола вважає, що переваги від присвоєння РФ статусу держави-спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом'якшити", - резюмується в пресрелізі.

Джерело: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/16/05/18939812967aebb63b2fe1d38faa5b79_1664395491.pdf