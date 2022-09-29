Події

12:37 29.09.2022

У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ – ГУР

1 хв читати
У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ – ГУР

У Білорусі готуються місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ, які мають поповнити дислоковані в Білорусі російські підрозділи з Росії, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в четвер.

"У результаті поповнення співвідношення "досвідчених" і "молодих" військових має становити 1 до 5. Для розміщення планується використати наявні військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари й інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств", - ідеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що в міру збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів біля Білорусі. "Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів", - інформують у відомстві.

Також, за даними ГУР, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам Збройних сил РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно в'їхали на територію Білорусі.

 

Теги: #білорусь #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 29.09.2022
Україна відповість Білорусі в разі атаки з її території - Данілов

Україна відповість Білорусі в разі атаки з її території - Данілов

13:18 27.09.2022
Жителів окупованого Енергодару змушують "голосувати" на незаконному "референдумі", тим, хто відмовився, погрожують мобілізацією, виїзд із міста закритий - ГУР

Жителів окупованого Енергодару змушують "голосувати" на незаконному "референдумі", тим, хто відмовився, погрожують мобілізацією, виїзд із міста закритий - ГУР

13:04 27.09.2022
Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР

Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР

19:27 26.09.2022
На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

12:40 21.09.2022
Єнакіївський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників – ГУР Міноборони України

Єнакіївський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників – ГУР Міноборони України

20:30 15.09.2022
Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

17:24 14.09.2022
Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

20:21 13.09.2022
Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

14:36 13.09.2022
Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

12:22 13.09.2022
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА