У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ – ГУР

У Білорусі готуються місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ, які мають поповнити дислоковані в Білорусі російські підрозділи з Росії, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в четвер.

"У результаті поповнення співвідношення "досвідчених" і "молодих" військових має становити 1 до 5. Для розміщення планується використати наявні військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари й інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств", - ідеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що в міру збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів біля Білорусі. "Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів", - інформують у відомстві.

Також, за даними ГУР, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам Збройних сил РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно в'їхали на територію Білорусі.