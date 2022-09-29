На Харківщині 7 мирних жителів поранені через ворожі обстріли, ще 1 підірвався на міні - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали території Харківської області, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з РФ, є постраждалі серед мирних жителів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані сім людей у Куп'янському районі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, в Ізюмському районі підірвався на міні й дістав поранень 26-річний чоловік.

У Куп'янському районі області ворожого обстрілу зазнали Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському - Стрілеча та Красне. В Богодухівському - Соснівка. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, сталася пожежа.