Події

08:05 29.09.2022

Міністра освіти і науки Киргизстану затримано при отриманні хабара

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Міністра освіти і науки Киргизстану затримано при отриманні хабара

МВС Киргизстану затримало міністра освіти і науки Алмазбека Бейшеналієва при отриманні хабара, повідомляє в середу пресслужба відомства.

"У рамках розслідуваної кримінальної справи за фактом здирництва в особливо великому розмірі при отриманні хабара затримано міністра освіти і науки Киргизстану Алмазбека Бейшеналієва", - повідомили в пресслужбі.

За її даними, розслідується факт отримання $11 тис. під час зарахування іноземних студентів до внз Киргизстану.

Бейшеналієв обіймає посаду міністра освіти та науки з лютого 2022 року.

 

 

Теги: #міністр #киргизстан #хабар #затримання

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