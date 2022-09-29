Події

07:30 29.09.2022

РФ мобілізувала з Криму дві тисячі людей на Херсонщину, зокрема кримських татар

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РФ мобілізувала з Криму дві тисячі людей на Херсонщину, зокрема кримських татар

РФ мобілізувала з Криму 2 тис. на Херсонщину, зокрема кримських татар, повідомляє Генеральний штаб.

"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - сказано в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Так, 27 вересня на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Втрати особового складу супротивника уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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