РФ мобілізувала з Криму дві тисячі людей на Херсонщину, зокрема кримських татар

РФ мобілізувала з Криму 2 тис. на Херсонщину, зокрема кримських татар, повідомляє Генеральний штаб.

"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - сказано в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Так, 27 вересня на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Втрати особового складу супротивника уточнюються.