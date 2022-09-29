Події

07:26 29.09.2022

РФ продовжує компенсувати втрати особового складу на фронті за рахунок мобілізованих ув'язнених

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РФ продовжує компенсувати втрати особового складу на фронті за рахунок мобілізованих ув'язнених

Російські війська зазнають значних втрат на всій лінії фронту та поповнюють їх за рахунок мобілізованих ув'язнених, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російське військове керівництво продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибули близько 400 осіб зазначеної категорії. Їхня підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - сказано у ранковому зведенні у четвер.

Також зазначається, що противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня до Лимана Донецької області вибули 7 одиниць танків, 2 із яких потрапили в ДТП під час прямування. Крім того, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі також не пройшли.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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