Події

07:22 29.09.2022

Міністерство культури готує звернення до "Thomson Foundation" щодо виключення журналістки "Страна.ua" зі списку кандидатів на премію

1 хв читати
Міністерство культури готує звернення до "Thomson Foundation" щодо виключення журналістки "Страна.ua" зі списку кандидатів на премію

Міністерство культури та інформаційної політики України готує звернення для "Thomson Foundation" щодо виключення зі списку кандидатів на премію у конкурсі молодих журналістів кореспондентки видання "Страна. ua", що просувала проросійські наративи, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Відповідне звернення Міністерство культури та інформаційної політики України готує Thomson Foundation щодо виключення журналістки зі списку номінантів. Інші українські журналісти, які справедливо потрапили в шорт лист, відмовляються від подальшої участі в конкурсі, якщо журналісти проросійських видань будуть у ньому присутні", - написав Ткаченко у телеграм-каналі ввечері у середу.

Ткаченко переконаний, що "така ситуація образлива для українських медіа, які сьогодні об'єктивно висвітлюють події в Україні, не грають на руку агресору і аж ніяк, на відміну від "Страна.ua", не підтримують військову агресію Росії проти України".

За його словами, "факт того, що вона працює на видання, заблоковане в Україні згідно з Указом Президента України №376/2021… за вищезгадану проросійську діяльність, унеможливлює її присутність у шорт-листі поважної премії".

Thomson Foundation Young Journalist Award - щорічний журналістський конкурс Thomson Foundation (Фонду Томсона), присвячений пошуку та заохочення найбыльш перспективих журналістів із усього світу. Премія існує вісім років для журналістів віком до 30 років із країн із валовим національним доходом (ВНД) на душу населення менше 20 000 доларів.

 

 

 

Теги: #звернення #журналістка #мінкульт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 23.09.2022
Бережіть життя і допомагайте послаблювати окупантів – Зеленський жителям окупованих територій

Бережіть життя і допомагайте послаблювати окупантів – Зеленський жителям окупованих територій

15:32 21.09.2022
Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

15:50 20.09.2022
ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

18:49 16.09.2022
Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

06:57 12.09.2022
Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

21:15 09.09.2022
Король Карл III оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським

Король Карл III оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським

10:15 01.09.2022
Українці зроблять усе, щоб народи Європи жили вільно, – Зеленський

Українці зроблять усе, щоб народи Європи жили вільно, – Зеленський

08:40 01.09.2022
Українські діти зробили свій вибір на користь народу

Українські діти зробили свій вибір на користь народу

07:27 01.09.2022
Зеленський закликав кінематографістів не бути байдужими до війни в Україні

Зеленський закликав кінематографістів не бути байдужими до війни в Україні

18:57 07.08.2022
Ткаченко: Маю багато запитань до голови НСЖУ Томіленка

Ткаченко: Маю багато запитань до голови НСЖУ Томіленка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

У результаті ракетних атак окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро

Канада може стати лідером у глобальних зусиллях щодо розмінування України

Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

На Харківщині 7 мирних жителів поранені через ворожі обстріли, ще 1 підірвався на міні - Синєгубов

Трагедія Бабиного Яру повторилася через 81 рік у центрі Європи - прем'єр-міністр

Із портів України чотири судна із зерном вирушили до Бангладеш, Лівії, Румунії та Італії - ООН

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

На Сумщині через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередачі

Мер окупованого Мелітополя підтвердив вибух у житловому районі міста поблизу промислово-економічного коледжу

Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА