У Сумській області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач

У Краснопільській ОТГ Сумської області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач, будинки та приватні господарства, без жертв і постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог бив по території Краснопільської громади з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники. В результаті мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки в одному із селищ.

"Також людям побили городи, двори, дороги по селу. Обійшлося без жертв", - зазначив Живицький.