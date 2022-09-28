Події

21:52 28.09.2022

У Сумській області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач

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У Сумській області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач

У Краснопільській ОТГ Сумської області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач, будинки та приватні господарства, без жертв і постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог бив по території Краснопільської громади з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники. В результаті мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки в одному із селищ.

"Також людям побили городи, двори, дороги по селу. Обійшлося без жертв", - зазначив Живицький.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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