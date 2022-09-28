Події

19:05 28.09.2022

Жителя Ізюма, який вступив до окупаційної поліції, затримано та взято під варту

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Жителя Ізюма, який вступив до окупаційної поліції, затримано та взято під варту

В Ізюмі Харківської області затримано 33-річного місцевого жителя, який під час окупації міста співпрацював з російськими військовими.

"Він вступив на посаду так званого поліцейського патрульно-постової служби в "Ізюмському районному управлінні поліції", створеному окупантами. Окупанти довірили колаборанту не так багато: він охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17:00 до 09:00 за графіком", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території) КК України.

Слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ Нацполіції у Харківській області. Процесуальне керівництво - облпрокуратура.

Теги: #ізюм #колаборант

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