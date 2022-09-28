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19:04 28.09.2022

У ФРН вважають, що "Північні потоки" назавжди вийдуть з ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, - ЗМІ

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У ФРН вважають, що "Північні потоки" назавжди вийдуть з ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, - ЗМІ

Влада ФРН вважає, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2" назавжди вийдуть із ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, повідомляє в середу Tagesspiegel із посиланням на джерела в німецькому уряді.

"Якщо не виконати швидко ремонт на газопроводах, у них потрапить багато морської води, й трубопроводи зазнають корозії", - зазначає видання.

Після інциденту з газопроводами влада ФРН має намір посилити контроль за рухом суден у своїх територіальних водах. Також Берлін має намір приділяти більше уваги охороні найважливішої інфраструктури, прибережних районів країни, терміналів із прийому скрапленого природного газу, що будуються, і телекомунікаційних кабелів, які проходять під водою.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це трапилося в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнгольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

За даними Tagesspiegel, Федеральна розвідувальна служба Німеччини та органи держбезпеки підозрюють, що причиною інциденту стала диверсія.

Теги: #газ #фрн #північний_потік

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