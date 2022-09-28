СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення
Служба безпеки України викрила агентуру РФ, яка збирала розвіддані про фортифікаційні укріплення поблизу Краматорська та Запоріжжя, повідомляє СБУ.
"Служба безпеки затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донецької області. Вони розвідували бойові позиції і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.
За інформацією СБУ, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокацію та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного та Південного фронтів.
"Один з ворожих поплічників затриманий в результаті спецоперації контррозвідки СБУ в Краматорську. За вказівкою окупантів, він мав збирати розвіддані щодо оборони міста", - наголошується в повідомленні.
Ще одного російського агента, як йдеться в повідомленні, співробітники Служби безпеки затримали в Покровську. "Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донецької області та Запоріжжя. Для цього вона об'їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ", - уточнюють в українській спецслужбі.
Наразі ворожі агенти повідомлені про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада), їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.