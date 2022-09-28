В Україні потеплішає, місцями дощі й туман

Найближчої доби в Україні очікується незначне потепління, місцями дощі й туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 29 вересня, у північно-східних областях та на крайньому заході країни, удень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі (на Закарпатті помірний, удень місцями сильний дощ, гроза); на решті території без істотних опадів.

У південних, центральних та східних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних і північних областях уночі 4-9° тепла, удень 15-20°, у Карпатах близько 10°; на решті території вночі 8-13°, удень 19-24°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 вересня найвища температура вдень (28,8°) була 1900 року, найнижча вночі (-2,9°) 1881 року.

У п'ятницю, 30 вересня, уночі в Україні, крім півдня та сходу, удень у західних областях і на Лівобережжі дощі, грози; на решті території без опадів. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, удень 18-23°; у південній частині вночі 12-17°, удень 23-28°.

У Києві в п'ятницю вночі дощ, удень без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень близько 20°.