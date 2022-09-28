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10:20 28.09.2022

ЗСУ зміцнюють позиції на східному березі р.Оскіл і продовжують просування на околицях Лимана – ISW

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ЗСУ зміцнюють позиції на східному березі р.Оскіл і продовжують просування на околицях Лимана – ISW

Українська армія продовжує зміцнювати свої бойові позиції на східному березі річки Оскіл (Харківська обл.), а також продовжує просування на околицях Лимана (Донецька обл.), йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому наголошується, що вогонь української артилерії успішно блокує останній логістичний маршрут російських військ у Лимані, який проходить через Сватове-Макіївку-Терни (Луганська обл.) на північ від населеного пункту.

Аналітики повідомляють, що ЗСУ продовжують рух і на півдні України, а також завдають ударів по місцях скупчення військової техніки та особового складу окупаційної армії РФ. Під вогонь українських захисників також потрапляють склади боєприпасів і ключові позиції російської армії в Херсонській області.

При цьому на Донеччині окупанти продовжують безуспішні спроби наступати в районі Бахмута, активно застосовуючи для цього "штрафні підрозділи".

В інституті зазначають, що на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України росіяни завершили сфальсифіковані псевдореферендуми про приєднання регіонів до Росії та заявили, що "кожен фіктивний референдум отримав від 87 до 99% схвалення жителів цих регіонів".

"Російські офіційні особи заздалегідь підготували та сфальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців для фіктивних референдумів, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях перформативно голосувати за російську анексію", - йдеться у звіті.

У ньому також зазначається, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, "оголосить про анексію Росією окупованої української території 30 вересня".

Аналітики повідомляють про те, що РФ спрямовує мобілізованих солдатів Західного військового округу (ЗВО) на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. "Мобілізовані бійці після дня або двох тренувань навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході", - наголошують у ISW.

Там додають, що всередині самої Росії встановлюють контрольно-пропускні пункти на кордонах для примусової мобілізації російських чоловіків, котрі намагаються уникнути примусової мобілізації, тікаючи з країни, а російські офіційні особи "створюють умови" для насильницької мобілізації чи призову на військову службу українських цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях України.

"Російські офіційні особи можуть спробувати подати своє вторгнення в Україну та окупацію української території, яка незабаром буде анексована, як "контртерористичну операцію", - додали в інституті.

Теги: #зсу #isw

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