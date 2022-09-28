Окупанти обстріляли школу в Миколаївці на Донеччині

Російські окупанти обстріляли школу в Миколаївці, в укритті якої перебувало 12 осіб, серед них потерпілих немає, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5 ранку, в укритті на той час перебували дванадцять людей, серед яких двоє дітей і людина з інвалідністю. Окупанти цілили прямо в будівлю школи. Обрушилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало – люди, які перебували в ньому не постраждали. Досі немає інформації про одну людину, яка працювала в школі - її пошуки тривають", - написав Кириленко в телеграм-каналі у середу.